Картины маслом Закат

Закат – самый популярный сюжет картин маслом, который появился на заре живописи. Он не обременен творческим смыслом или сарказмом – это просто красивый вид, который приятно повесить в гостиной. Закаты рисовали многие известные живописцы: Клевер, Айвазовский, Фридрих Каспар, Ривера. И сегодня вы можете повесить такую работу у себя дома.





Почему пейзаж заката маслом так привлекает





Пейзаж заката маслом – это дополнительное окно в вашем доме. Именно поэтому, чем больше будет картина маслом, тем лучше. Они уместны как в маленькой, так и в большой квартире. Закат никогда не выглядит пошло и для любого стиля интерьера найдется своя картина маслом.

Традиционно пейзажи обрамляют в широкие подрамники – 6х3 см, особенно это характерно для русской живописи.





Такой разный закат: какие картины маслом есть в каталоге «DASART»





Несмотря на простоту сюжета, картины заката маслом не однообразны. Если вы любите расслабляющие мотивы, обратите внимание на творчество Ривера Диего: пастельная гамма понравится тем, кто хочет отдохнуть.

Любителям русской классики придет по душе картины Ивана Айвазовского «Венеция в закате», «Закат на море» и «Закат в степи». Натуралистичные, успокаивающие пейзажи хороши для спальни или кухни.

Если вам нравятся средиземноморские мотивы – купите картину маслом Жерико Теодора и его картину «Пейзаж над акведуком». Помпезный римский акведук, который выполнен в традиции романтизма, украсить гостиную дома в классическом стиле. Детальная прорисовка с характерной романской гаммой украсит место над камином или диваном.

Где купить картины маслом с закатом

В нашей студии «DASART» есть сотни картин маслом с закатными мотивами. Работаем в технике «рисования маслом» - картину напишет профессиональный художник с академическим образованием.

Делаем картины с размером до 4 м в длину. Если остались вопросы – позвоните или заполните форму на сайте.



