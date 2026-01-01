8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Крик 1910 г. Мунк Эдвард

Aртикул 16473D Мунк Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Крик 1910 г." Мунк Эдвард по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Крик 1910 г." Мунк Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мунк Эдвард

Смерть Марата IIДва человека. ОдинокиеПепелКосарьСмерть в комнате больногоДевушка под яблонейЧетыре девушки в ОсгордстрандеНаследованиеМузыка на улице Карла Юхана
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеБруклинский мостЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниМост под дождемСанкт-Петербург №120
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Смерть и девушка (1915)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Река №16Летняя ночьСвадебное шествие на Хардангер-фьордеСмерть Марата IIГорное озеро (Mountain lake) №6Деревянная церковь в НесбиенеКристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаДва человека. ОдинокиеПепел
Смотреть все

Жанры: Жанровый

Ленин с людьмиИмператор Александр I и император Наполеон на охотеИмператор Николай I и императрица Александра ФедоровнаМать и дочь читают (1882)А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года №2А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 годаЛюбовное письмо (1863 г.)
Смотреть все