Плакаты Закаты

Древний человек очень боялся захода Солнца и наступления ночи и каждый день совершал ряд обрядов, чтобы светило вновь вышло из-за горизонта. Теперь, когда наука шагнула вперед, люди не боятся закатов солнца, а наслаждаются ими, щурятся от последних ласковых лучей, наблюдают, как раскрашиваются в нежно-розовый облака, верхушки деревьев, как затем постепенно небо синеет, чернеет и наступает ночь.





Закат на плакатах вы найдете у Айвазовского, Клевера, Шишкина, Фридриха, Тёрнера, Метценже, Коровина и других.





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