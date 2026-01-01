8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Зимний закат в еловом лесу Клевер Юлий

Aртикул 16946C Клевер Юлий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Зимний закат в еловом лесу" Клевер Юлий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Зимний закат в еловом лесу" Клевер Юлий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Клевер Юлий

Закат солнца зимойЗимний пейзаж с избушкой (Winter landscape with a hut)Зима (Winter) №2К вечеру (In the evening)
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаБирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесуБерезовая рощаДождь в дубовом лесу
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все