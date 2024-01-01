Картины маслом Сирень

Сирень – это прекрасное, ни с чем несравнимое творение природы, и оно настолько полюбилось людям, что не смогли его обойти стороной и известные живописцы. Различные интерпретации сирени маслом на холсте: красивые веточки с цветами сирени в вазе, яркие букеты, цветы в природе на ветках кустарника – эти и другие изображения можно встретить на картинах маслом известных художников, копии которых вы можете купить и повесить на стену для украшения домашнего интерьера.

Легенды о сирени. В мифологии разных народов сохранилось много легенд о происхождении этого растения. Самая популярная из них – легенда из Древней Греции, согласно которой сирень назвали в честь прекрасной нимфы по имени Сиринга (именно от её имени, по преданию древних греков, и произошло название растения, радующего нас своими прекрасными соцветиями). По преданию, бог по имени Пан, владыка лесов и лугов, повстречал Сирингу у реки. Нимфа очень приглянулась божеству, и Пан погнался за ней. Но Сиринга сдаваться не собиралась, и превратилась в куст сирени.

По другой версии легенды, Пан сделал из этого куста сирени флейту, то есть дудку (а дудка на греческом языке – «syrinx», что также созвучно с названием нашего любимого растения). Также красива легенда у скандинавов, согласно которой у богини весны не осталось цветов от радуги, кроме лиловых, и она усыпала землю соцветиями этого оттенка, добавив затем белых цветочков, откуда и пошла белая сирень. Красивая легенда и у иранского народа, в которой персидский царь провёл свою жизнь в поисках таинственной сиреневой птицы, и в память о ней на могиле царя после его смерти зацвели сиреневые цветы.

История сирени. Россия и Европа узнали о сирени относительно недавно. Родиной этого прекрасного растения по праву считается Азия, там сирень с незапамятных времен украшает места, где человек любит остаться наедине с природой. Попав на европейскую часть континента, сирень быстро завоевала к себе народную любовь, стала самым настоящим украшением садов, парков и аллей, а на территории нашей Родины этот кустарник с чудесными цветами стал буквально символом возрождения страны после ужасной войны. Дело в том, что уничтоженные захватчиками города нуждались в озеленении, и сирень стала одним из главных тружеников на этом фронте.

Сирень в живописи

Соцветия сирени – одна из излюбленных тем не только известных поэтов, но и знаменитых художников, передавших в своих картинах маслом всю красоту и энергию цветков этого замечательного растения. Смотря на эти картины маслом, мы невольно ощущаем аромат этих соцветий и погружаемся в атмосферу весны и благоденствия.

Картины маслом на тему «Сирень» мы можем встретить в творчестве не только представителей классической живописи, таких как Винсент Ван Гог, Эдуард Мане, Поль де Лонгпре, Франц Крюгер и другие, но и в работах современных живописцев, в том числе знакомых нам художников Игоря Бузина, Александр Ходюкова, Филиппа Пищика и других мастеров кисти.

Большое разнообразие сюжетов создает возможность выбора. В нашей коллекции представлены десятки вариантов картин маслом на тему сирени:

Где можно купить картины маслом «Сирень»

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