Плакаты Сирень

Кто не видел чудесного кустарника с метелками белых и фиолетовых дивно пахнущих цветов? Каждую весну они радуют нас, знаменуя собой пробуждение после долгой зимы. Свое имя растение получило от персонажа древнегреческой мифологии — наяды Сиринги.





Изображение этого растения можно увидеть на гербе латвийского города Сигулда. А вы знаете, что цветочки сирени с пятью лепестками исполняют желания? Для этого необходимо найти их и съесть, подумав о заветном. Только сильно не увлекайтесь!





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