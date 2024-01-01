Плакаты Пионы

Свое название этот цветок получил от имени легендарного врача Пеана, который вылечивал богов и людей от ранений, полученных в битвах.

Этот пушистый цветок люди знают и любят уже не один десяток тысячелетий. Вокруг него складывались легенды и в Европе, и в Азии, он назывался символом долголетия, наделялся способностью исцелять и прогонять духов.

Он используется и как декоративное растение и как лекарственное сырье. В букетах пионов можно встретить различные цвета — желтый, оранжевый, белый, красный в своих ярких и нежных проявлениях. Плакаты с пионами для спальни можно назвать идеальным вариантом, они смогут придать нежности и спокойствия, настроить на умиротворенный вечер.

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