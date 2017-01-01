Картины маслом букет: когда красивая не только снаружи

Дарить цветы — это классика жанра, но живой букет так банально и ожидаемо, что трудно сделать неподдельную радость. Букет цветов маслом на холсте — вот что порадует тонкую женскую натуру, это то, что сохранит эмоцию на годы и то, что никогда не засохнет в вазе. Если вы ценитель масляной живописи, если вы считаете, что подарок должен быть оригинальным и хранить память момента, тогда закажите картину маслом в стиле «букеты» — это демонстрация вашего вкуса и глубины души.

Арт-галерея DASART предлагает вашему вниманию большой каталог картин масломс букетами цветов в вазе. Ввсеми обожаемые пионы, композиции натюрморта, сады, маковые поля — здесь вы найдёте картину на стену под любые запросы и предпочтения.

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Считаете, что в масляной живописи нет ничего особенного? Тогда вам ещё не приходилось воочию наслаждаться такими творениями, история которых длиться вот уже больше 1000 лет.

Первую роспись масляными красками обнаружили ещё в VII веке в горах Афганистана. Уже тогда живописцы смешивали различные пигменты и создавали всевозможные цвета. Чтобы сохранить рисунок, умелец вскрывал поверхность специальным защитным лаком, который делали из природных масел.

Известность в Европе масляная живопись получила только в начале XV века, где до этого господствовали темперные краски и техника энкаустики. Голландец Ян ван Эйк был одним из первых, кто усовершенствовал технику росписи маслом и вывел её на верхнюю ступень популярности среди любителей искусства.

Больше 500 лет масляная живопись набирала популярность в разных странах Европы и мира. Художники экспериментировали с манерой нанесения, сочетали различные стили и направления, создавали то, что сейчас оценивается крупными суммами. Например, самая дорогая картина маслом была написана Леонардо да Винчи примерно в 1490-1519 «Спаситель мира» или «Сальватор Мунди», которую продали на аукционе в 2017 году за 450 млн долларов. Впечатляет, правда?!

Задумайтесь, что однажды, купленная вами картина, может стать бесценным произведением искусства или, как минимум, воплощением семейных ценностей.

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Если вы до сих пор считаете, что картина маслом — это просто нечёткая мазня на холсте, значит, вы либо не сторонник искусства, либо ещё не нашли свою картину. Но мы готовы изменить ваше представление. Наша галерея не просто продаёт картины маслом. Здесь зарождается неподдельная любовь к масляной живописи, и вот почему:

Бесконечность выбора. Нет таких цветов, букетов или композиций, которых не найти в нашем каталоге. Художники способны создать картину под ваши требования за 1-2 дня — только предоставьте эскиз или техническое задание. У нас больше 5000 картин на тему «букеты» и «цветы», а это огромная галерея выбора для строгих арт-оценщиков и впечатлительных женщин.

Мастера «от бога». Профессиональные художники с академическим образованием мастерски владеют 4 уровнями детализации и могут сочетать самые необычные стили, чтобы картина получалась уникальной во всех смыслах. В роспись вкладывается душа и тело мастера, поэтому готовый продукт наполнен смыслом с раскрытой идеей и чётким посылом.

VIP-сервис. Вам не стоит беспокоиться о качестве готового продукта. Лучшие масляные составы, дорогие холста и рамки из благородных пород дерева — всё это тщательно упаковывается и доставляется покупателю. Нам никогда не бывает стыдно за нашу работу.

Букет цветов может изменить настроение на весь день, а красивая картина масляными красками в таком жанре способна навсегда изменить человека. Мы меняем людей, создавая картины в лучших традициях масляной живописи.