Картины «цветы в вазе»: безупречность в моменте
Вы не задавались вопросом, почему существует такое направление в живописи как цветы в вазе? Трудно назвать художника, в арсенале которого нет такой картины. В мировом искусстве насчитывается десятки тысяч полотен на эту тему и каждое по-своему уникально, ведь цветы, в любом своём проявлении, олицетворяют красоту, естественность, притягивают внимание и, что крайне важно для картин, будоражат сознание и заставляют задуматься.
Возможно значимость картин цветы в вазе преувеличена, но мы постараемся открыть для вас весь потенциал такого жанра, предоставив огромный выбор полотен разных стилей. В арт-галереи DASART собрано больше тысячи репродукций известных художников и уникальные сюжеты, которые созданы лучшими профессиональными художниками нашей галереи. К такому искусству невозможно быть равнодушным — и мы докажем это.
Выбери свой букет цветов в вазе
Если вы считаете, что в теме «цветы в вазе» нет ничего особенного, давайте посмотрим на изобилие таких полотен, обозначив известность их авторов.
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Клод Моне
Картина «Хризантемы» Клода Моне считается одной из самых необычных в этом направлении. Художник внёс на полотно всю свою индивидуальность, мировосприятие, любовь к этому цветку. Глубокий, насыщенный красный цвет вазона, мягкий мазок бутонов, фон, тени — в этой картине всё идеально сочетается.
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Анри Фанен-Латур
Нарциссы в опаловой вазе вызывают у критиков множество различных мнений. Одни считают, что рисунок выполнен слишком просто и не отображает индивидуальности, другие же утверждают, что сочетание таких оттенков делает картину не похожей на любые другие в этом стиле.
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Винсент Ван Гог
Ещё одно доказательство того, что даже самые великие художники изображали цветы в вазе. Ваза с красными маками Винсента Ван Гога на первый взгляд не отличается чем-то особенным, но если вглядеться в палитру цветов, в то, как художник щепетильно наносил каждый мазок, чтобы передать красоту цветка, полотно приобретает глубокий смысл — наслаждаться которым можно вечность.
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Эдуарда Монэ
Картина «Сирень» Монэ демонстрирует то, как может простой, незамысловатый цветок, выглядеть настолько роскошно и незабвенно. Множество белых оттенков делают картину нежной и притягательной. Всматриваясь в картину, ты сразу ощущаешь тот приятный аромат, дуновение тёплой весенней поры и свободу, которую символизирует белый бутон сирени.
Перечислять картины цветы в вазе можно очень долго, но очевидно одно, что такие композиции имели большую популярность у живописцев и пользовались спросом у любителей искусства. Может кому-то такой сюжет покажется слишком простым и банальным, но для ценителя прекрасного картина станет источников вдохновения и хорошего настроения на каждый день.
Цветы в вазе на любой вкус. Галерея DASART
В арт-галереи DASART собраны лучшие репродукции картин в жанре цветы в вазе от известных художников эпохи возрождения, модернизма и современности. Наши картины отличаются от тех, что вы можете приобрести на рынке или уличных художников.
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