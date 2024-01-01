Картины Бабочки | Репродукции картин художников Бабочки

Чешуекрылые относятся к отряду насекомых с полным превращением, то есть полным развитием из отложенного яйца сначала личинки, затем куколки и имаго. Главным отличием прекрасных бабочек от большинства насекомых являются их яркие, с замысловатым узором крылья. Ни питаются нектаром цветов и соком деревьев, фруктами и медом. За свою красоту и легкость бабочек разные народы считали символом возрождения, любви, души. Ацтеки считали их душами умерших, римляне — цветами, сорванными ветром, китайцы и славяне — символом бессмертия, лета, влюбленности. В Японии бабочка является символом страны, воплощением счастья, женщины.

Очень часто встречается образ бабочки в картинах художников (ван Гог, Шпицвег, Каульбах, Поленов), литературе, поэзии. Вспомните хотя бы нежную любовь к этим насекомым Набокова, четко прописанный образы у Фаулза, у По, Манна, чудесные эпитеты, подаренные Фетом, Жуковским и Буниным. В качестве центральных фигур можно встретить бабочек и в кино, и в музыке, и в геральдике, в качестве атрибутов оформления книг, помещений. Картины с бабочками в интерьере будут смотреться всегда свежо и ярко. Купите их в интернет-магазине Дас Арт.