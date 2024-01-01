Картины Пчелы | Репродукции картин художников Пчелы

Летающий желто-черный полосатый пух, создающий мед, это пчелы! Эти насекомые живут в семье с четко организованной иерархией, где каждому найдется дело, и даже может показать ряд символических движений для того, чтобы показать сородичам местонахождение пищи. Но даже у высокоорганизованных пчел есть своеобразные «кукушки», которые только отбирают пищу и перекладывают заботу о потомстве на плечи других.

Древние египтяне верили, что душа умершего покидала его именно в виде пчелы, Богиня Артемида могла превращаться в пчелу. Символическое изображение пчелы украшало эмблему фараона, а потом и его гробницу.

Еще Гомер пел о чудесных свойствах меда и врач Гиппократ только подтверждал эти слова. Пчеловодство человеку известно уже более 30 миллионов лет, гнездо насекомых было ценной добычей, хотя грозило людям смертью.

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