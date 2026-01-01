8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Букет цветов, бабочка и птичка Толстой Федор

Aртикул 64355B Толстой Федор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Букет цветов, бабочка и птичка" Толстой Федор по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Букет цветов, бабочка и птичка" Толстой Федор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Толстой Федор

Семейный портрет (Family Portrait)Душенька любуется собою в зеркало (Darling admires himself in the mirror)
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет сирени в вазе из стекла
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаФрида Кало с птицамиЗолотые птицы летят к солнцуФрида Кало в цветах с птицамиБогемский СвиристельНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиПтицы воркуют на ветке сакуры
Смотреть все

Тематика: Цветы и птицы

Птицы (Birds) №5Фрида Кало в цветах с птицамиКолибри и ирисыОрхидея и КолибриСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриТукан и попугай на композиции с гибискусамиДве птицы на ветке с магнолиейПтица на ветке магнолииПопугай и цветы (Parrot and flowers)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномЛимоны (Lemons)Букет пионов с размытым фономУмбрийская долинаПионы (Peonies) №8
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все