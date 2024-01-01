Картины маслом Птицы

Способность к полетам и наличие перьев и клюва — являются главными отличительными особенностями птиц. Разнообразие и особенности класса настолько широки, что они обитают на всех известных континентах мира. Они имеют разные размеры, размах крыльев, могут мигрировать в более теплые области и места размножения, являются хищниками и травоядными, ведут ночной или дневной образ жизни, селятся на деревьях, на земле, в скалах, могут издавать приятные или неприятные уху звуки. Многие из них одомашнены и приспособлены к нуждам человека. Заказать картины маслом с птицами в интерьере вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

Птицы играли особую роль в фольклоре, религии и мифологии. Они были богами, тотемами, имели отношение к созданию мира, использовались для перелетов богов и героев. Отдельные птицы всегда были спутниками богов, некоторые боги имели птичьи крылья, клюв. В Китае журавль, павлин и петух символизировали удачу и долголетие, ацтеки считали, что человек вообще произошел от птицы. Голубь является международным и христианским символом мира и надежды, павлин у индусов символом земли, а мифологический феникс обладает способностью возрождаться из пепла.

Изображение птиц часто встречается в геральдике, на предметах обихода, картины маслом с изображением птиц можно найти в творчестве подавляющего числа художников, например, у Серова, Саврасова, Лильефорса, Сушельницкой, Веронезе, Ван Гога, Брейгеля, Гуо, Фридриха и многих других. Купить картины маслом на тему птиц известных художников вы можете в интернет-магазине Дас Арт.



