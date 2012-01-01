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Картины маслом | Каталог живописи
Сегодня каждый может использовать для декора помещения любого типа картины. Еще не так давно такие элементы интерьера считались роскошью и позволить их могли только те, кто владел необходимыми финансовыми ресурсами. Постепенно у каждого желающего стала появляться возможность покупать для украшения помещений не только авторские изделия, написанные известными художниками, а и их реплики или работы почти неизвестных художников.
Современные картины маслом: особенности
Если интерьер помещения оформлен в стилях поп-арт, неоклассика, китч и пр., то для декора целесообразно выбрать современные картины маслом. У этих стилей есть общие черты: интересный вид жилья, обилие разного декора.
В случае со стилем лофт, гранж и минимализм нужно действовать осторожно при оформлении помещения. Неправильно подобранный элемент способен испортить всю концепцию стиля.
Но существуют стили, где изобразительное искусство будет не к месту. Речь идет о техно, хай-тек, лаунж. В этом случае должно быть как можно больше зеркал, постеров и фотографий.
Использование живописных картин в качестве декора имеет свои сильные стороны. Они позволяют:
- быстро сделать интерьер разнообразным;
- исправить ситуацию. Это значит, что с помощью такого художественного приема можно скрыть брешь на обоях и исправить допущенные ошибки при проектировании. Так, для помещения с темными стенами есть возможность повесить картины маслом со светлыми акцентами.
Помимо этого, большой и яркий декор забирает все внимание, поэтому в других зонах не будет заметно погрешностей в дизайне. Изделия также применять можно с целью зонирования помещения.
Абстракции
С их помощью автор воплощает свои идеи в жизнь. Это проще сделать, чем с изображением определенных предметов или пейзажей. Подходят эти предметы искусства для любого интерьера. Расположить такое украшение можно даже на лестничных клетках, коридорах и пр.
Не всегда при взгляде на абстрактные картины маслом понятно, какой в ней смысл. На изображении может быть геометрическая фигура, пятна разных цветов, линии, размытые элементы.
Работы современных художников
Современные картины маслом в исполнении художников способны помещение сделать модным, стильным и нестандартным. Этот декор подходит для комнат, которые оформлены в таком же стиле. Но они достойны того, чтобы оказаться на самом видном месте. Так, их расположить можно на пустой стене.
Современные художники работают в творчестве, которое бывает постмодернистским или более приземленным. Отличие такого стиля в вычурных формах, свободе фантазии и пр.
Современные картины маслом подойдут в интерьер, если добавить в помещение нестандартных элементов и полностью освободить фантазию.
Рекомендации дизайнеров по выбору живописи
При выборе живописи первое, что учитывать нужно - размеры помещения. Непосредственно от этого аспекта зависит размер полотна. Небольшое изображение подходит для комнаты небольшой площади. С большими картинами следует быть осторожным - они похищают пространство. Но для помещений большой площади — это лучший вариант. Кроме этого, в таких комнатах вписываются картины маслом в массивных рамах и багетах, т.к. небольшие декоры могут быть потеряны в пространстве и даже сделать его пустым.
Учитывать важно и свои предпочтения. Не надо использовать в декоре полотно только потому, что оно только подходит в интерьер. Изображенная картина художника должна отражать характер, вызывать положительные эмоции. Эмоции и атмосфера важны, а то, что изображено на картине маслом может усугубить их или улучшить.
Обращать внимание стоит и на качество декора. Если содержание живописной картины не устраивает по каким-либо причинам, всегда можно поискать еще. Важны все аспекты: цвет, изображение, оформление и метод нанесения картинки. Каждый фактор должен отвечать повышенным стандартам.