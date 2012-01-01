Картины маслом | Каталог живописи

Сегодня каждый может использовать для декора помещения любого типа картины. Еще не так давно такие элементы интерьера считались роскошью и позволить их могли только те, кто владел необходимыми финансовыми ресурсами. Постепенно у каждого желающего стала появляться возможность покупать для украшения помещений не только авторские изделия, написанные известными художниками, а и их реплики или работы почти неизвестных художников.

Современные картины маслом: особенности

Если интерьер помещения оформлен в стилях поп-арт, неоклассика, китч и пр., то для декора целесообразно выбрать современные картины маслом. У этих стилей есть общие черты: интересный вид жилья, обилие разного декора.

В случае со стилем лофт, гранж и минимализм нужно действовать осторожно при оформлении помещения. Неправильно подобранный элемент способен испортить всю концепцию стиля.

Но существуют стили, где изобразительное искусство будет не к месту. Речь идет о техно, хай-тек, лаунж. В этом случае должно быть как можно больше зеркал, постеров и фотографий.

Использование живописных картин в качестве декора имеет свои сильные стороны. Они позволяют:

быстро сделать интерьер разнообразным;

исправить ситуацию. Это значит, что с помощью такого художественного приема можно скрыть брешь на обоях и исправить допущенные ошибки при проектировании. Так, для помещения с темными стенами есть возможность повесить картины маслом со светлыми акцентами.

Помимо этого, большой и яркий декор забирает все внимание, поэтому в других зонах не будет заметно погрешностей в дизайне. Изделия также применять можно с целью зонирования помещения.





Абстракции

С их помощью автор воплощает свои идеи в жизнь. Это проще сделать, чем с изображением определенных предметов или пейзажей. Подходят эти предметы искусства для любого интерьера. Расположить такое украшение можно даже на лестничных клетках, коридорах и пр.

Не всегда при взгляде на абстрактные картины маслом понятно, какой в ней смысл. На изображении может быть геометрическая фигура, пятна разных цветов, линии, размытые элементы.