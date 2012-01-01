Постеры на стену для интерьера

Сегодня для декора помещения любого типа используют постеры. Это современное произведение искусства, которое представлено на рынке в широком ассортименте. Поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Главное правильно использовать постеры в интерьере.

Отличие постера от картины

Картина признана художественным полотном, которое относится к изобразительному искусству. Сюда же отнести можно и постер, т.к. на нем запечатлено изображение, которое было ранее сфотографировано или нарисовано. Но отличие этих двух видов декора в том, что картина - это уникальный предмет.

В свою очередь, постер - это не эксклюзив. Когда создан оригинальный шаблон, рисунок запускают в тираж. В типографии напечатают столько экземпляров, сколько было заказано. В случае, если для печати постера используют холст, то его стоимость будет намного ниже картины, даже если она обычная и простая.

Постеры в интерьере станут отличным декором, когда не позволяет бюджет приобрести авторские работы. Но выбрать подходящий коллаж и вписать его в интерьер комнаты не просто, особенно для натур творческого характера. Такой подход будет своеобразным подобием созданием личного шедевра.

С учетом этого можно выделить такие сильные стороны использования постеров для декора интерьера:

доступность, по сравнению с картинами;

наличие обрамления не обязательно. Но подойдет наличие рамки в отдельных случаях. Для фотоколлажей в отдельных подборках можно использовать наиболее простые рамы. Зачастую для расположения на стене декоративные багеты не требуются;

разнообразие сюжетных линий постеров. Так, выбрать для помещения можно рекламные постеры, изображения животных, людей, цветов и пр.;

на одной стене расположить можно много рисунков, даже разной тематики, или одно большое изображение. Если декор выбран правильно, то он подойдет для любого интерьера, независимо от стиля. Требуется определить сюжет под стиль и основную цветовую расцветку.





Классные и интересные темы постеров для интерьера

В основном изображение используют, чтобы закрыть пустую стену в помещении. Кроме этого, постер способен многое рассказать о владельце здания. Например, по нему можно определить его увлечения, понять, какой у него характер.





Афиши концертов и кино

Эта категория намного шире, чем кажется. Так, сюда относят анонсы кинолент, выступлений музыкантов, и яркие кадры из фильмов и мультфильмов. Речь идет также о портретах известных личностей в мире музыки и кино. Если на стенах появились постеры в такой тематике, то можно утверждать, что владелец комнаты увлекается поп-культурой.





Герои комиксов

Данный тренд в декоре появился не так давно, но уже стал популярным. Фантастические супергерои нравятся детям и взрослым. По этой причине комиксы встречаются в детских и гостиных.

Ярые поклонники этого жанра заказывают не маленькие картинки по любимому сюжету, а украшают стену целыми фотообоями, полностью покрывающими стену. Их могут использовать для оклейки межкомнатных дверей и створки шкафов-купе. Такой декор станет лучшим решением для интерьера в стиле поп-арт.





Изображения животных

Постеры в таком стиле впишутся в любой современный интерьер. Но часто их также используют для эстетического оформления помещения. В случае выбора анималистических постеров для детской, фото заменить следует на рисунки. Это могут быть обычные художественные изображения, а также сюжеты из мультипликационных фильмов о животных.





Любой интерьер, несомненно, дополнят монохромные постеры. На белой стене будут хорошо смотреться черно-белые изображения животных. Если их несколько, то расположить их нужно рядом друг с другом. В этом варианте они смогут создать одну объемную композицию.





Рекламные постеры

Товары рекламного характера следует располагать по категориям. Например, изображения еды подойдут для кухни. Все остальные нужно распределить по отдельным комнатам, учитывая функциональную принадлежность.





Постеры с надписями

Этот тренд также популярен на рынке. Его отличие в индивидуальности, поэтому нередко на нем есть слова и фразы, которые понравились именно собственнику помещения. В основном постеры призваны мотивировать или делать акцент на какой-либо принадлежности. Так, на кухне стоит повесить слоганы о кулинарии, а в кабинет подойдут лозунги, вдохновляющие на работу и творческий процесс. Самые популярные постеры большого размера, которые помогают настроиться на нужный лад.



