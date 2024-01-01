Обезьяны на холсте: картины с глубинным смыслом

Смешные, страшные, милые и брутальные — обезьяны у каждого из нас вызывают разные эмоции и ассоциации. Картины обезьяны наполнены чем-то особенным, притягательным, поэтому могут стать уникальным и незаурядным элементом любого интерьера. Наша галерея предлагает большой каталог репродукций известных художников и качественные печатные варианты, среди которых есть:

Обезьяны, гориллы, шимпанзе и другие представители приматов.

Композиции в арт-стиле, чёрно-белые и современные вариации в неоне.

Коллажи и обезьянами, а также сюжеты с другими животными и человеком.

Самая популярная гравюра «три обезьяны» в нескольких вариантах, а также картины с киноафиш и многое другое.

Арт-галерея DASART не только реализует картины в раме, но и производит оригинальные композиции на заказ по чертежам и эскизам покупателей, поэтому, если вы любите этих животных, ощущаете тягу и генетическую связь с ними — звоните! Мы подберём для вас ту обезьяну, которая будет отображать вашу внутреннюю натуру и изысканный вкус.

Из глубин истории

В азиатской культуре обезьяна считалась священным животным, которое отличалось незаурядным умом и небывалой силой. Это дикое животное может легко убить человека, считается одним из самых ловких и быстрых млекопитающих. В Китае обезьяна служила образом фантазии. Её наделяли такими качествами как чувство юмора, любознательность, животное с острым умом и хорошей памятью.

Как видно, в азиатской культуре обезьяна была особенной, но для европейцев, в том числе и в христианском искусстве, этот зверёк олицетворял только негативные качества, оскорбление и насмешку. Этих приматов считали нечистоплотными, похабными и крайне агрессивными. Когда европеец вглядывался в картину обезьяны, в его мыслях крутились образы хитрости, коварства, алчности, бесстыдства и лени.

Весьма интересным образом изображали обезьяна в готическую эпоху. Например, известные миниатюры с сюжетом о сотворении богом животных, объединяют всех представителей природы, даже мифических единорогов, но лишь одно животное выделяется среди них — обезьяна. На всех подобных сюжетах обезьяна изображена справа от бога, а остальные животные слева. Это говорит о том, что художники тех времён выделяли приматов в особенную группу животного мира — по хорошим или плохим качествам.

В средневековье обезьяны на картинах демонстрировали некий сюжет противостояния добра и зла. В одной части полотна изображали что-то актуальное, например, материнскую любовь, церковные мотивы или семейные узы, а в дальнем углу или ниже обезьяну, как правило, с каким-то предметом или в цепях (цепи означали скованные добродетелью).

Образ обезьяны, символизм и смысл — они бесконечны, и каждому откроется то, что он видит в этих незаурядных животных.