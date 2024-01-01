Постеры Обезьяны

Этих четвероруких млекопитающих называют ближайшими родственниками человека. А ведь и правда, они умеют ходить, обладают интеллектом, общаются с помощью своего особенного языка. Обезьяны почитались в Древнем Египте, Африке, Индии и Китае. Как животное очень многообразное, способное приспосабливаться, подражать обладает противоречивой символикой, делающей ее как положительным, так и отрицательным персонажем. Это символ обучения и мудрости, но одновременно с этим хитрости, лени и коварства. Постеры обезьян вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.