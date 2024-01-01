Постеры Олени

Только посмотрите: крупное, но грациозное животное, сильные ноги, стать в каждом движении, королевские рога. Во многих культурах и верованиях есть это животное. Олень символизирует солнце, свет, плодородие и изобилие, это духовный знак, посредник между небом и землей, олицетворение непорочности, любовного томления и долголетия.

Постеры оленей — это репродукции картин и Джона Констебла, Генри Лендсира, Дерка Хансена, Гюстава Курбе, а также шикарные рисунки.