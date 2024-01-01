А зебра черная в белую полосочку или белая в черную полосочку? Она вообще остается всегда цветной даже если фотка выглядит черно-белой.





Постеры зебры рассказывают о красоте и грации этих животных, добрых умных глазах, нежных ушах и смешно торчащей челке. В нашем каталоге вы найдете фотографии и стилизованные изображения. Не забудьте подобрать соответствующее цвету стен или пола помещения багетное оформление, чтобы картинка заиграла.