Черно-белые картины | Черно-белые репродукции художников

Черно-белые картины – монохромная гармония идеального стиля

В любом интерьере – ярком и роскошном или сдержанном, демократичном или респектабельном – всегда найдется место для художественного произведения в черно-белых тонах. Такое решение кажется примитивным, скучным и устаревшим? Позвольте избавить вас от подобных заблуждений.

Черно-белые картины – какие они?

Как ни удивительно – совершенно не похожие друг на друга. В нашем каталоге вы можете найти копии произведений именитых художников и оригинальные композиции креативных фотографов, городские, природные и даже космические пейзажи, разного рода натюрморты, абстракции и коллажи, занимательные моменты из жизни людей и животных, портреты знаменитостей, макроизображения растений, романтичные и несколько провокационные картины в стиле ню и многое другое.

Разнообразие черно-белых картин касается не только сюжета. На нашем сайте доступны произведения любого формата:

вертикального или горизонтального;

узкого вытянутого или равностороннего квадратного;

панорамного.

Возможность выбора относится и к размерам: мы предлагаем вниманию покупателей как картины небольшого формата, например, под паспарту или задник с упором – такой интерьерный декор размещают на столах, полках, тумбах – так и большие полотна, которые можно вешать на стену.

Кроме того, даже монохромные художественные композиции оставляют возможность игры с тонами. Для однозначного мощного акцента лучше выбирать максимально контрастный вариант, сочетающий белоснежный и глубокий черный цвета. Для более деликатных решений подойдут картины, в которых белый слегка приглушен едва заметным серым, а черный немного размыт и менее радикален.

В каких помещениях и интерьерах уместны монохромные картины?

Такие композиции украсят собой любое жилое помещение. Прихожей или коридору они подарят ту изюминку, которой обычно не хватает подобным локациям, гостиной придадут завершенность интерьерного облика, спальне обеспечат уют и особую расслабляющую ауру, а в рабочем кабинете помогут настроиться на продуктивный лад.

Подходят черно-белые картины и для интерьера кухни. Особенно, если вы выберете подходящую тематику – натюрморты из овощей, фруктов и ягод, изображения блюд или посуды. Хотя и городской пейзаж или контрастная абстракция не испортят ни трапезы, ни чаепития.

Наполненные солнцем и соленым морским бризом пляжные натюрморты и реалистичные изображения спа-процедур идеально впишутся в образ вашей ванной комнаты. А для защиты от влаги мы предлагаем заказать оформление под стекло или услугу дополнительного покрытия влагостойким лаком либо эпоксидной смолой.

Область применения черно-белых художественных произведений не заканчивается за дверью вашего дома или квартиры. Им найдется достойное место в офисе, переговорной, конференц-зале, кафе, ресторане, фойе гостиницы, фитнес-клубе, салоне красоты.

Такие картины органично впишутся в любые интерьерные стили – классический и техно, поп-арт и арт-деко, модерн и прованс, хай-тек и фьюжн. Они легко станут единым целым с помещениями, оформленными в стилях грандж, лофт или индастриал. А в комнаты и кухни в стилистике кантри и эко черно-белые аксессуары внесут особенные неповторимые мотивы.