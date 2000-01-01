Гравюры на стену
В Древнем Китае гравюры создавались уже в восьмом веке. Но они не продавались в другие страны, секреты производства не раскрывались. Это было ремесло золотых дел мастеров, ювелиров-гравёров, оружейников. Печатались на пергаменте, шёлке, атласе — дорогом, штучном материале.
Развитие книгопечатания в Европе с конца XIV и на протяжении XV века дало толчок для появления нового вида изобразительного искусства, собственно тогда и названного «гравюра». Печатные изображения на бумаге, сделанные с рельефного эскиза, завораживают взгляд. Служат прекрасным украшением любого интерьера. При этом купить их можно по приемлемым ценам.
Наиболее молодой вид изобразительного искусства «гравюра» переживает в наше время пик популярности. Для интерьера, создаваемого во многих дизайнерских решениях, тяготеющих к классике, антиквариату, всегда уместно повесить на стену литографию, ксилографию, линогравюру, офорт. Это может быть репрезентативный портрет, пейзаж, сюжетная композиция, психологическая сцена. Для каждого стиля и вкуса хозяина жилья найдутся свои «изюминки» среди многообразного выбора гравюр. Репродукции рисунков известных художников превратят вашу квартиру в музей, создадут атмосферу роскоши и шарма.
Лирическое отступление о рождении гравюры
Уже через пару столетий гравюра использовалась в Старом Свете не только для книжных иллюстраций, но и как украшение интерьера. Репродукции известных картин, оригинальные композиции в новых техниках исполнения заняли стены особняков, дворцов. Каждый новый век отмечен популярностью той или иной техники офорта, материала. По мере развития химической промышленности мастера получили возможность создавать печатные формы из искусственных материалов: пластика, оргстекла. Появилась современная линогравюра.
С помощью гравюры знаменитые художники самовыражались. В Испании конца девятнадцатого века Франсиско Гойя сумел сочетать собственный «Сон разума» с политической сатирой, гротеском, буйной фантазией.
В двадцатом столетии ксилография и линогравюра широко использовалась живописцами, пытавшимися выразить свой протест против войны, хищничества империализма. Советская гравюра отражала историю жизни страны при социализме. Было очень много разных школ, направлений, известных мастеров.
Сейчас это искусство снова в тренде.
Несколько слов о технологии
Термин «гравюра» происходит от французского глагола graver — вырезать. В немецком языке есть graben — копать. Слова из различных языков характеризуют суть техники: работники, называемые гравёрами, вырезают на станке либо ручным способом созданный художником эскиз. В результате получается не плоский, а рельефный рисунок на камне, доске из дерева или пластине из металла.
С помощью глубокой либо высокой печати выполняется зеркальный оттиск произведения живописи заказанного тиража. Это авторские работы, растиражированные значительным количеством оттисков. Все они равноценны по художественной значимости, качеству, выделяются своеобразной стилистикой.
Основные подходы к классификации
Разделение происходит по разным параметрам. За основу берут способ получения оттиска. По данному признаку выделяют высокую, глубокую, плоскую печать.
Высокая печать производится накатыванием и перенесением с рельефа на запечатываемый материал краски. Залитые красящим составом места находятся выше элементов-пробелов. На печатной форме разными способами углубляют ниши, которые после процесса печатания оставляют бумагу белого цвета.
В этом виде создаются:
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ксилография (на дереве);
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линогравюра;
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автоцинкография;
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гравюра на пластмассе;
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эстамп.
Глубокая печать предполагает способ, противоположный высокому методу. На пластине из металла гравёр наносит углубления в соответствии с эскизом рисунка. В ямки вливается краситель. Сверху на пластину кладется увлажненная бумага. Затем прокатывается между двумя валиками.
В такой технике выполнены многие работы известных мастеров Эпохи Возрождения: А. Дюрер, Мартин Шонгауэр из Германии, Andrea Mantegna (А. Мантеньи) и Антонио дель Поллайоло из Италии. Известен отличный гравёр Лука Лейденский в Голландии, Жан Дюве во Франции. Совершенствовались существующие техники, изобретались новые методы:
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поперечная ксилография;
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акватинта (тон накладывается тушью);
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меццо-тинто;
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пунктирная манера (сгущенные и разреженные точки рисунка переносили на пластину с лаковым покрытием иглами и рулетками);
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лавис (применяется сильная кислота).
В XIX веке популярность завоевала техника углубленной гравюры «офорт». Она существовала в Европе еще с начала XVI столетия, но прославилась позже благодаря французам Эдгару Дега, Камилю Коро. В США в этой технике работал Джеймс Уистлер, в Германии Макс Либерман.
Плоская печать и ее совершенствование происходило на протяжении конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века. А. Зенфельдер изобрел способ наносить на пластину из камня известняковой породы краску, от которой не остается след. На предварительно протравленную слабой кислотой, сглаженную, отполированную поверхность каменной пластины наносили изображение литографской тушью. Затем распечатывали на бумаге, используя станок. Такая плоская гравюра называется литография.
Цветная гравюра появилась в Италии XVI века, у мастера Уго ди Карпи. Бурное развитие получила спустя столетие в Стране Восходящего Солнца. Мастера из Японии Хокусай, Сяраку, Харунобу, Утамаро стали известны всему миру и оказали свое влияние на западных специалистов.
В изготовлении цветных гравюр применяют 2 метода:
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Наложение на пластину разных красок и последующая печать. При этом получаются уникальные оттиски.
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Разновидность цветной гравюры под названием «кьяроскуро» предполагает использование нескольких пластин. Гравёр делит картину на части. На отдельную доску наносится свой кусок изображения. Используются различные цвета.