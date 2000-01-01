Гравюры на стену

В Древнем Китае гравюры создавались уже в восьмом веке. Но они не продавались в другие страны, секреты производства не раскрывались. Это было ремесло золотых дел мастеров, ювелиров-гравёров, оружейников. Печатались на пергаменте, шёлке, атласе — дорогом, штучном материале.

Развитие книгопечатания в Европе с конца XIV и на протяжении XV века дало толчок для появления нового вида изобразительного искусства, собственно тогда и названного «гравюра». Печатные изображения на бумаге, сделанные с рельефного эскиза, завораживают взгляд. Служат прекрасным украшением любого интерьера. При этом купить их можно по приемлемым ценам.

Наиболее молодой вид изобразительного искусства «гравюра» переживает в наше время пик популярности. Для интерьера, создаваемого во многих дизайнерских решениях, тяготеющих к классике, антиквариату, всегда уместно повесить на стену литографию, ксилографию, линогравюру, офорт. Это может быть репрезентативный портрет, пейзаж, сюжетная композиция, психологическая сцена. Для каждого стиля и вкуса хозяина жилья найдутся свои «изюминки» среди многообразного выбора гравюр. Репродукции рисунков известных художников превратят вашу квартиру в музей, создадут атмосферу роскоши и шарма.

Лирическое отступление о рождении гравюры

Уже через пару столетий гравюра использовалась в Старом Свете не только для книжных иллюстраций, но и как украшение интерьера. Репродукции известных картин, оригинальные композиции в новых техниках исполнения заняли стены особняков, дворцов. Каждый новый век отмечен популярностью той или иной техники офорта, материала. По мере развития химической промышленности мастера получили возможность создавать печатные формы из искусственных материалов: пластика, оргстекла. Появилась современная линогравюра.

С помощью гравюры знаменитые художники самовыражались. В Испании конца девятнадцатого века Франсиско Гойя сумел сочетать собственный «Сон разума» с политической сатирой, гротеском, буйной фантазией.

В двадцатом столетии ксилография и линогравюра широко использовалась живописцами, пытавшимися выразить свой протест против войны, хищничества империализма. Советская гравюра отражала историю жизни страны при социализме. Было очень много разных школ, направлений, известных мастеров.

Сейчас это искусство снова в тренде.

Несколько слов о технологии

Термин «гравюра» происходит от французского глагола graver — вырезать. В немецком языке есть graben — копать. Слова из различных языков характеризуют суть техники: работники, называемые гравёрами, вырезают на станке либо ручным способом созданный художником эскиз. В результате получается не плоский, а рельефный рисунок на камне, доске из дерева или пластине из металла.

С помощью глубокой либо высокой печати выполняется зеркальный оттиск произведения живописи заказанного тиража. Это авторские работы, растиражированные значительным количеством оттисков. Все они равноценны по художественной значимости, качеству, выделяются своеобразной стилистикой.