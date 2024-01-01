Постеры для интерьера в стиле Лофт

Подобрать постер под стиль интерьера лофт непросто. Должна выдерживаться не только строгая цветовая гамма. Приходится выбирать такие плакаты и картины, на которых линии и предметы, а также сам сюжет соответствуют стилистической основе лофта.

Особенности постеров для стиля лофт

Стиль интерьера под названием лофт характеризуется не просто стенами без финишной отделки, но и высокими потолками. Поэтому постер становится не просто дополнением интерьера, а главным фокусом на стене, и задает тон всему помещению. Поэтому отличительные черты постеров для лофт обозначены строго:





Считается, что в дизайне должны преобладать исключительно суровые тона и цвета. Но это не индустриальный стиль. Для интерьеров лофт допустимо разбавление тяжелых цветов светлыми тонами. Главное – чтобы они были холодные или как минимум бледными.

Дизайнеры нередко прибегают к более простым решениям: холодные синевато-белые оттенки, но чаще применяют сепию и черно-белую палитру. Дело в том, что всего двумя этими фильтрами можно превратить любое изображение, от фото до репродукции живописного шедевра, в полное соответствие стилю лофт.

Сюжеты постеров в стиле лофт

К сюжету постера тоже предъявляются особые требования: он должен быть прост и понятен, но в то же время креативен и необычен. Поэтому дизайнеры нередко прибегают к иронии и даже протесту. Можно напечатать что угодно – от проекта дома до пейзажа или автомобиля. Главное, чтобы композиция не была перегруженной.

Остается лишь выбрать в каталоге сюжет, а то и вовсе загрузить свое изображение, чтобы оформить заказ на печать постера под стиль лофт.

Как напечатать постер в лофт-стиле?

Печать постеров для лофта в основном осуществляется на фотобумаге. Она отлично подходит под лофт-стилистику. При необходимости такой постер можно повесить без обрамления или поместить в фоторамку, и даже закрепить на подрамник.

Но не стоит забывать и о холсте, особенно премиального качества. Постер на голом подрамнике и без багета станет прекрасным украшением офиса, гостиной и даже спальни в стиле лофт. Кроме того, именно на холсте можно заказать роспись маслом и покрытием арт-гелем.

Также можно заказать постер и в формате модульной картины. Просто выберите панорамный дизайн, который удастся разбить не несколько изображений, каждое из которых будет напечатано отдельно. Это придаст постеру особенный вид и шарм.