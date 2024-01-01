Картины Собаки играют в покер | Собаки играют в карты

Искусство и юмор — лучшие способы познания этого мира. Приятно созерцать творения, которые действительно заслуживают внимания. В их число несомненно входит картина «Собаки играют в покер/Собаки играют в карты», созданная художником Кассиусом Кулиджем. Что в ней особенного? Где можно купить постер, созданный по мотивам данного творения?

В 1903 году американского художника-карикатуриста попросили создать юмористические изображения для Brown&Bigelow Company. Заказчик изъявил желание, чтобы на картинках были показаны собаки, в том числе сенбернары, датские доги, колли, мастиффы, и чтобы животные выполняли все те же действия, что и обычные люди, а также играли в карты. Художнику удалось реализовать задумку очень интересно.

Первой картиной стала «Помощь другу». Её сюжет заключается в том, что хитрый бульдог передаёт туз напарнику под столом. В мире рекламы такой постер стал хитом. В дальнейшем репродукции «Помощь другу» можно было встретить в большинстве игорных клубов.

Кассиус никогда не говорил, как именно он относится к собакам, однако когда он ушёл из жизни, то журналисты сообщили о том, что художник на дух не переносил этих животных. Именно по этой причине он изображал ненавистных зажиточных людей в виде собак. Те же, кто посещал игорные заведения, смеялись с человекоподобных псов, при этом совершенно не думая о том, насколько нелепо смотрится собачье богатство.

Чем уникальны постеры, созданные по мотивам творений Кассиуса Кулиджа?

Постеры «Собаки играют в покер/Собаки играют в карты» — это незатейливый юмор, который запоминается и при этом не требует глубоких размышлений. На такой картине изображены облачённые в мужские костюмы собаки, которые играют в карты, курят, употребляют алкогольные напитки и выполняют другие действия, присущие людям. Многое из этого можно увидеть в фильмах, книгах, видеоиграх. В большинстве случаев собаки сидят в комнатке вокруг стола круглой формы, который затянут сукном зелёного цвета, неярко светит лампа.

С таким постером ассоциируются покер-румы, где всегда можно весело провести время под сигареты, виски и пиво. Здесь люди разные, на друг друга они не похожи, словно собаки разных пород. Но есть у них и различие — социальный статус, возраст, эмоции, уровень профессионализма в том или ином деле.

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