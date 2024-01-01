Постеры в скандинавском стиле отличаются особым исполнением. Внимательно подбирается не только цветовая гамма, но и графическое изображение. Пестрая или чересчур замысловатая картина будет выглядеть инородно и портить минималистичное убранство комнаты, ведь главная идея в культуре северных народов – это умеренность во всем и максимальная гармония.

Каким должен быть постер для интерьера в скандинавском стиле?

Скандинавский стиль характеризуется простотой и универсальностью. Минимализм и достаточная разумность особенно подчеркнуты в скандинавских домах. Вещи должны быть утилитарными, красивыми, простыми и долговечными.

Основные постулаты стиля сканди распространяются и на постеры. Именно поэтому такие картины:

печатают на холсте, а не на бумаге – материал постера должен служить долго;

создают в спокойной цветовой гамме, где фон обязательно должен быть нейтральным – белый, бежевый, серый, бледно-розовый, нежный зеленый;

не имеют множества деталей – постеры чаще всего имеют основное изображение в виде северного животного, птицы.

Современный стиль допускает контраст, поэтому многие художники и дизайнеры прибегают к черному цвету. Фон таких постеров – белый, бледно бежевый или незаметный салатовый.

Размер постера тоже имеет немалое значение. Для больших помещений выбирают крупный плакат. Для традиционных маленьких и уютных скандинавских комнат постеры подбираются по наполненности стены, на которой он будет висеть. Если на стену вешается только постер, а полок, фотографий и других интерьерных предметов на ней не будет, то его размер может быть большим, но не огромным.

Сами скандинавы редко пользуются постерами размером больше, чем 50х70 см. Они находят вдохновение в малом, что и влияет на их восприятие габаритов. Поэтому в Норвегии, Дании и других странах почти нет гигантских домов. Все просто, утилитарно и удобно.

Какой рисунок выбрать для постера в скандинавском стиле?

В основе рисунка постера может быть все что угодно, связанное с природой. Но стилистка исполнения играет ключевую роль. В нашей коллекции представлены товары, демонстрирующие самые яркие основы скандинавских постеров:

пейзажи – море с лодками, леса и горы;

абстрактные картины – лиственные орнаменты, деревья и животные;

рисунки животных – от фотографий до антропоморфизма и нарочитой детскости.

Функциональность скандинавских постеров заключается в возможности собрать коллаж из разрозненных элементов. Соединенные вместе они будут смотреться гармонично. Постеры легко превратятся в модульную картину. Поэтому можно недорого создать подарочный набор из постеров, не особенно задумываясь над их сочетаемостью между собой.

Вообще, скандинавский постер удоен в качестве подарков. Он настолько прост и универсален, что купить его в подарок можно почти любому человеку. Плакат уместен почти в любой обстановке, за исключением строгой классики и футуризма.