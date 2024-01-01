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Картины французских художников | Репродукции французских художников

Французские короли на протяжении нескольких веков поддерживали, культивировали развитие живописи в стране. Академия искусств, Лувр, множество разных галерей накапливали шедевры мирового уровня. С 17 века художники Франции заняли лидирующие позиции в Европе, создавая новые направления. Выделяют следующие эпохи:

  • французское барокко XVII века;

  • рококо XVIII в.;

  • неоклассицизм середина XVIII;

  • романтизм XIX столетия.

Начиная со второй половины девятнадцатого века, отмечается расцвет импрессионизма. Французские мастера заняли центральную позицию на мировой арене искусства. Постимпрессионизм, модернизм — следующие этапы развития живописи. Можно выделить в каждой эпохе наиболее значимые фигуры.

Классическое барокко

В этом стиле выделяется Николя Пуссен (1594-1665). Он создавал полотна по сюжетам мифов, Библии на заказ в частные коллекции. Недолго работал в Париже при дворе короля Людовика XIII, кардинала Ришелье.

Рококо

Французское направление рококо характеризуется пастельными оттенками, изогнутыми линиями естественных поз изображенных персонажей, асимметрией в композиции. Время правления Людовика XV породило этот изысканный, аристократический стиль. Ярким представителем данного художественного направления считается Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806). Он создал свыше полутысячи полотен, насыщенных лёгкой эротикой, интимом. Предпочитающие подобный флёр в интерьере своего жилища или гостиницы, клуба, других помещений, могут купить произведения Фрагонара.

Неоклассицизм

Легкомысленное, воздушное рококо в духе короля Людовика XV с его многочисленными фаворитками, в конце восемнадцатого столетия сменилось строгим во вкусах и моральных принципах неоклассицизмом. Жак - Луи Давид (1748-1825) писал в этом стиле полотна на сюжеты из мифологической истории. Жан - Огюст - Доминик Энгр (1780-1867), работая в этом же стиле над портретами, искал самовыражение в причудливо изогнутых линиях человеческих тел, предметов на полотне. За это его называют предшественником модернизма, оказавшим значительное влияние на Матисса, Пикассо.

Представители импрессионизма

Наиболее известны в мире французские импрессионисты. Поначалу группу молодых живописцев, посягнувших на постулат — чёткий рисунок, публика не принимала. Их небрежные мазки, разнообразные сюжеты из жизни людей, презираемых в "приличном" обществе, не способствовали продажам полотен.

Сейчас картины Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея пользуются большой популярностью. Купить хорошую репродукцию признанных шедевров мировой живописи и повесить на стену в гостиной, спальне, будет уместно в интерьере разных дизайнерских решений.

Эдуард Мане — вдохновитель нового направления. Он запечатлел на своих полотнах девушек - куртизанок. Некоторые в голом виде наслаждаются пикником на полянке в обществе денди. "Завтрак на траве" современники автора считали верхом вульгарности. Изображение реальных жизненных фактов коробило своей правдивостью.

Клод Моне не выписывал с особой тщательностью человеческие фигуры, предметы. Его увлекало дрожание воздуха, которое он отображал раздельными мазками, особой конструкцией из бликов, пятен:

  • "Лягушатник. 1869";

  • "Бульвар Капуцинок в Париже. 1873";

  • целые серии одного и того же пейзажа в разных ракурсах, временах года.

Огюст Ренуар прославился картинами, на которых изображены большие компании людей, собравшихся вместе на отдых. Или отдельные персоны на природе:

  • "Завтрак гребцов. 1880-1881";

  • "Женщина с зонтиком в саду. 1875";

  • "Обнаженная в солнечном свете. 1876".

Эдуард Дега считается импрессионистом жеста. Все его персонажи изображены в позах, застигнутых внезапно:

  • "Оркестр оперы. 1870";

  • "Две балетные танцовщицы. 1879";

  • "Звезда балета. 1876-1878".

У Клода Моне есть серия "Кувшинки", которая идеально впишется в любую концепцию интерьера. Игра цвета на холстах покорила весь мир.

Используя знаменитые шедевры художников той или иной национальности, можно декор любого помещения наполнить смыслом, одухотворённостью.

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