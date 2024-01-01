Картины испанских художников | Репродукции испанских художников

Испанская живопись: известные творцы, особенности стилей

Испанские живописцы ценятся во всем мире не меньше итальянских. Пикассо, Мурильо, Гойя и другие художники оставили свой вклад в искусстве. Полотна мастеров выставляют в известных музеях. В чем же секрет живописцев-испанцев?

Работы художников из Испании создавались под влиянием итальянских мастеров. Однако полотна не были бездумным копированием. Тот же Эль Греко привнес в творчество богатую цветовую палитру. По его работам можно изучать плавные переходы между оттенками и мельчайшие полутона. Веласкес любил темную цветовую гамму и идеальную реалистичность.

Испанские живописцы стали популярными из-за своей необычности. Многие их работы — это аберрация, т. е. отклонение от нормы. Они не боялись экспериментировать с цветом, формой, сюжетами. Испанские портреты поражают необычным виденьем. Тот же Веласкес как бы рисовал людей сверху. Многие живописцы полностью отказывают от приукрашивания.

Одна из причин самобытности испанского изобразительного искусства — насыщенная история страны. Испанцы боролись за чистоту крови, устраивали крестовые походы и завоевывали Америку. Страна конкистадоров, жары, корриды и винограда давала художникам вдохновение. Многие бытовые сюжеты нашли свое отражение в их картинах.

Страна дала миру много известных живописцев. Среди самых популярных — Эль Греко, Веласкес, Бартоломо, Пикассо. Каждый художник прекрасен по-своему. Например, Рибальта писал религиозные сюжеты, а Хуан Карреньо де Миранда — портреты. Хавьер Мулио изображает гиперреалистичные натюрморты. Они так настолько правдоподобно нарисованы, что создают иллюзию фотографии.

Эпатажные полотна, наполненные смыслом и скрытой символикой, были у Сальвадора Дали. Многие работы художник посвятил возлюбленной Гале. Рассматривать картины можно часами.

Многогранное искусство Испании представлено в разных жанрах и стилях. Особенность испанской школы живописи — столкновение между новаторством и консерватизмом.

Так, в национальной живописи долгое время преобладали религиозные сюжеты с уклоном в постапокалипсис. Часто художники изображают Богоматерь и Страсти Христовы.

Бытовой жанр отличается яркостью и реализмом. Художники экспериментировали с колористикой и композицией. Сцены в таверне, уборка урожая, встреча друзей и другие сюжеты нашли отражение в их картинах.

Известнейший испанский художник Пикассо стал одним из основоположников кубизма. Для этого направления характерно использование простых форм и бедной палитры. Таким образом художники предлагали сосредотачиваться на содержании объекта.