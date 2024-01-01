Картины маслом Финляндия

Финляндию называют страной тысячи озер. Здесь очень своеобразная, но все же очень красивая природа, сказочные домики в снегу и иллюминации, старинные церкви и крепости, потрясающие Хельсинки. Здесь появился поэтический эпос «Калевала» и очаровательный фольклор, мифы и предания, а под пером замечательной Туве Янссон родились умилительные муми-тролли. На картинах маслом Финляндии вы увидите яркие просторы страны в цвете и черно-белом варианте.