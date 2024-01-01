Картины маслом Словения

Это небольшое, но очень уютное государство на Адриатическом море с Альпийскими горами, чистейшими озерами, лесами, термальными источниками и карстовыми пещерами, где можно насладиться сталактитами и сталагмитами. Здесь отлично сохранился Веленьский замок 13 столетия в Шалечской долине, замок Grad Predjama у пещеры Постойнская-Яма, множество дворцов, собором, исторических развалин. Купить картины маслом Словении вы можете в интернет-магазине Дас Арт.