Картины маслом Компасы

Без этого устройства невозможно обойтись ни в одном путешествии, ни в одном туристическом походе. Оно помогает ориентироваться в пространстве по сторонам света путем указания на магнитные полюса Земли. Различают гирокомпас, астрономический, спутниковый, радиокомпас. Свою историю прибор ведет с эпохи правления династии Сун в Китае и с появления в 12-13 веках в Европе. Купить картины компасов вы можете в интернет-магазине Дас Арт с доставкой во все регионы России.