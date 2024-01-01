8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Изучение Марией Мериан жука-арлекина на плодах цитрусовых, с мотыльком в стадии развития. Мария Сибилла Мериан

Aртикул 407617D Мария Сибилла Мериан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Изучение Марией Мериан жука-арлекина на плодах цитрусовых, с мотыльком в стадии развития." Мария Сибилла Мериан по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Изучение Марией Мериан жука-арлекина на плодах цитрусовых, с мотыльком в стадии развития." Мария Сибилла Мериан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мария Сибилла Мериан

Обзор поколения и метаморфозы насекомых СуринамИзучение паука-птицееда с колибриСуринамский Кайман сражается с южноамериканской ложной коралловой змеейТабличка 70 из диссертации "поколения насекомых и метаморфозы в СуринамКайман (1705)Совегард (1705)
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКомпозиция (Composition) №186Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))ПшеницаЗаклинатель змейРастениеРоса на травеБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Насекомые

Репейник и стрекозаБожья коровка на ромашкеНатюрморт с цветами, фруктами, ракушками и насекомымиСтрекозаМуравей на грибеМандарины на ветки и шмелиМакро насекомоеБожьи коровки и цветыБожья коровка на цветках сирени
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все