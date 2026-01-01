8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Пирамиды в Египте

Aртикул 53584D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Пирамиды в Египте"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Пирамиды в Египте" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена Исаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанеша"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"
Смотреть все

Тематика: Пустыня

Верблюды в пустынеКрасивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидЗвезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Барханы в стиле минимализмАгарь в пустынеПаломники собираются в Мекке (Pelerins Allant a la Mecque)Прогулка по пустыне №2Пирамиды в Египте (Pyramids in Egypt)
Смотреть все

Тематика: Египет

Женщины Амфиса (The Women of Amphissa)Красивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидДревний Египет (Ancient Egypt)Антоний и Клеопатра (Antony and Cleopatra)Пирамиды в Египте (Pyramids in Egypt)Сфинкс (Sphinx)Пейзаж с египетскими пирамидами и СфинксомПирамидыЗакат в одном из городов Египта (Set in one of the cities in Egypt)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все