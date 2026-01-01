8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Home sweet home - вино, сыр и виноград

Aртикул 10400D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Home sweet home - вино, сыр и виноград"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Home sweet home - вино, сыр и виноград" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Виноград

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Итальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномНатюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Виноградник в Италии №8Виноградник в Италии №2Натюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойНатюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойЧерная Бутылка
Смотреть все

Тематика: Сыр

Натюрморт с сырами, артишоками и вишнейВино и сырНатюрморт с крабами, креветками и лобстеромНатюрморт с сырами, миндалем и кренделямиВино и сыр №2Натюрморт с сыромМышеловка с сыром №23Сыр, оливки и томаты №15Голландский завтрак
Смотреть все

Тематика: Вино

Французский кот с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномВино и сырБокал шампанского на синем фонеДва бокала с вином на природеВиноград, нож и бокалБокал вина на фоне виноградникаНатюрморт с виноградом и бокалом винаРыба, вино, фрукты
Смотреть все

Тематика: Home

Надпись дом, милый домУнитазWelcome home и лавандаБукеты ромашек в банкахДом, милый домБукет подсолнухов на велосипедеПолевые цветы в горшкеHome sweet home №10Home sweet home №1
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все