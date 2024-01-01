8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Два тюльпана и ветка с желтыми цветами (1624–1681) Джейкоб Маррелл

Aртикул 82392D Джейкоб Маррелл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x29.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Два тюльпана и ветка с желтыми цветами (1624–1681)" Джейкоб Маррелл по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Два тюльпана и ветка с желтыми цветами (1624–1681)" Джейкоб Маррелл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Джейкоб Маррелл

Ванитас натюрморт (1637)Тви тульпен встретил тви керсен ан бидж (1637)Натюрморт с красным, черным и зеленым виноградом на лозе, а также апельсинами.Тви Тюльпен встретил Влиндера (1637 г.)Два тюльпана с ракушкой и божьей коровкой (1639 г.)Тви Тюльпен встретил Влиндера (1637 г.) (2)Сухой тульпен с водоплавающим и другим насекомым (1639 г.)Два тюльпана с клубникой и улиткой (1637 г.)Тви-тульпен (1637)
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикПионы (Peonies) №10Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоОбраз девушки в цветахАрт цветы №6ХлопокЛетние цветыПтицы в цветах
Смотреть все

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаПоле тюльпанов №2Тюльпаны (Tulips) №15ТюльпанТюльпаны (Tulips) №8Тюльпаны (tulips) №16Красные тюльпаны на фоне мостаАмстердам (Amsterdam) №19Красивый весенний букет с нарциссами, тюльпанами и мимозой на сиреневом фоне
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Стеклянная змея и хризантема (1754)Змея Табл.058 (1777 г.)Гигантская зверобойка (1815-1819)Канадский гусь, хризантема (1754)Невезучий Клеродендрон (1815-1819)Азалия Луиза (1815-1819)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Аралия Вейчии (1867-1870)Змея Pl.055 (1777)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовУтро в горах (Morning in the Mountains)Равновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПляж (Beach)Прометей прикованный
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Поп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все