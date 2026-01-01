8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Пагода Буддистское сооружение

Aртикул 103851D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Пагода Буддистское сооружение"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Пагода Буддистское сооружение" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Буддизм

Коллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиБуддаБудда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Бирюзовый Будда и лотосЯркий коллаж с лотосами и головой Будды на разноцветном фонеБуддийский храм в Дарджилинге. Сикким Яркий психоделический коллаж с головой Будды в раме стиля модернБуддизм (Buddhism) №3Фигурка медитирующего Буддыи свеча в подсвечнике в виде лотоса на зелёном фоне бамбуковых стеблей
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Красная площадь зимойХрам василия блаженного — МоскваИсаакиевский собор и памятник Петру IМедресе Шир-Дор на площади Регистан в СамаркандеХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Мавзолей Тадж-Махал в Агре
Смотреть все

Тематика: Башни

Галатская башня при лунном свете (1845 г.)Вавилонская башняБашня с часами на площади Сан-МаркоГенуэзские башни на Черном море (1895 г.)Венеция, Дворец ДожейВид на Понте Саларио Вид на побережье Амальфи (1865 г.)Токийская башня в ТокиоЛестница и башня в стиле Ван Гога
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все