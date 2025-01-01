8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Рынок крупного рогатого скота Синьорини Телемако

Aртикул 408062D Синьорини Телемако
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x112 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Рынок крупного рогатого скота" Синьорини Телемако.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Рынок крупного рогатого скота" Синьорини Телемако можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Синьорини Телемако

НоябрьВолы в ПьетрамалеПригород порта Адриана в Равенне
Смотреть все

Тематика: Домашний скот

Закат в степиНеаполитанская овчаркаРадуга Молодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)Повозки с волами в украинской степи (1888)Скотный рынок Ламы в Андах (Перу)Стадо коровИерусалим с Масличной горы
Смотреть все

Тематика: Рынок

Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Новгородский торг (Novgorod bargaining)На рынке (On the market)Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке (Book shops at the Spassky bridge in the XVII century)Рыбный рынокЯрмарка (Fair)МаракешБазарный день (Market day)Скотный рынок
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоКазнь Джейн ГрейДва бездельникаНевинностьМудрые и глупые девыШуты при дворе императрицы Анны ИоанновныВид из окна художника, улица Гроув
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияДолгожданная встречаРадха и КришнаСмерть Абрадатаса
Смотреть все