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Модульная картина Завоевание трех пиратских кораблей капитаном Корнелисом Дэниелсом (он же Брэкман), 1619 Адриан Ван де Венне

Aртикул 434499D Адриан Ван де Венне
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x91 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Завоевание трех пиратских кораблей капитаном Корнелисом Дэниелсом (он же Брэкман), 1619" Адриан Ван де Венне.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Завоевание трех пиратских кораблей капитаном Корнелисом Дэниелсом (он же Брэкман), 1619" Адриан Ван де Венне можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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