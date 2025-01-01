8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Русский мальчик с санками Ривера Диего

Aртикул 84795C Ривера Диего
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x88 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Русский мальчик с санками" Ривера Диего.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Русский мальчик с санками" Ривера Диего можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ривера Диего

Утро в Авиле (Долина Эмблс)Пролетарское ЕдинствоДом на мостуБудильникПейзаж в стиле СапатаПейзаж Карковии (Гора)Испанский пейзаж, ТоледоКебрада
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомДевочки вышиваютДевочка с персикамиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаТройка («Ученики мастеровые везут воду»)Прогулка под дождемДевочка кормит голубей
Смотреть все

Тематика: Зимний отдых

Зимняя сцена с людьми катающимися на коньках (A Winter Scene with Skaters near a Castle)Лыжники №9Зимний отдых на лошадяхКерлинг; - шотландская игра, в центральном паркеЛыжный курортЛыжный спорт в ШвейцарииКонькобежец (1639)Семья на зимнем отдыхеПо пути в лагерь
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Мексиканская

Скелет с гитаройКоллективные самоубийства (Collective Suicide)Питахайи (драконный фрукт)Натюрморт с арбузамиНатюрморт с попугаем и фруктамиУтро в Авиле (Долина Эмблс)Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами.Семейный портрет (незаконченный)
Смотреть все