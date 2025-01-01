8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Цветочная композиция с ирисом, бобовником и геранью, 1880 г. Мане Эдуард

Aртикул 84874D Мане Эдуард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x86 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Цветочная композиция с ирисом, бобовником и геранью, 1880 г." Мане Эдуард.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Цветочная композиция с ирисом, бобовником и геранью, 1880 г." Мане Эдуард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мане Эдуард

Лунный свет над портом Булони, 1869 г.Бар в Фоли-БержерСливыОлимпияКлубникаЧез ТортониСпаржаАмазонка - Портрет Марии ЛефебюрБерега Сены в Аржантёе
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Пионы (Peonies) №10Макро одуванчикНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоАрт цветы №6ХлопокОбраз девушки в цветахПтицы в цветахЛетние цветы
Смотреть все

Тематика: Ирисы

Кошка и ирисы с бабочкойКрасивая иллюстрация фиолетового цветка ириса с акварельными брызгами на светлом фонеИрисы (спереди)Колибри и ирисыКрасивые синие цветы ириса с яркими жёлтыми пятнами на сером фонеСиние ирисы на светлом солнечном фонеАкварельный рисунок цветочной композиции из цветов белых лилий и синих ирисовБелые ирисы и волнаИрис (Iris)
Смотреть все

Тематика: Герань

Красивый резной лист герани сорта Цитронелла на деревянной доскеОткрытое окно с цветами гераниЛист гераниГоршки с цветущей белой, красной и синей геранью на старой повозкеАкварельный натюрморт с букетом розовой герани в стеклянной вазеРубенс Пил с гераньюКрасная герань на деревенском крыльцеКрасивые листья и соцветие с бутонами герани окаймлённойЭлегантный золотой узор с цветами герани на тёмном фоне
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садСирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все