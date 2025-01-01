8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Диспут Иисуса среди учителей Храма Тинторетто

Aртикул 86260D Тинторетто
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 98x60 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Диспут Иисуса среди учителей Храма" Тинторетто.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Диспут Иисуса среди учителей Храма" Тинторетто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тинторетто

Геракл изгоняет Фавна из ложа ОмфалыДвадцатипятилетний юноша в пальто на меховой подкладкеАфина Паллада прогоняет МарсаНахождение МоисеяМолитва в Гефсиманском садуСусанна и старейшиныРаспятиеВенецианцы завоевывают ГаллиполиЖенщина, взятая в прелюбодеянии
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Север ЮгСемейный портрет Гиршпрунга Мадам де ПомпадурДама в турецком платье читает Сравнение (Comparisons)Любимый поэт (The Favourite Poet)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Воскресное чтение в сельской школе
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВенецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все