8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Уголок сада господина де ла Брюйера Жан-Батист Удри

Aртикул 89234C Жан-Батист Удри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 83x66 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Уголок сада господина де ла Брюйера" Жан-Батист Удри.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Уголок сада господина де ла Брюйера" Жан-Батист Удри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Жан-Батист Удри

Собака охраняет мертвую дичьСтанислав I Лещинский из Польши как паломникПрирода смерти со стрелковым снаряжением и цветами IНатюрморт с битой дичью и персиками на фоне пейзажаСобака напала на лебедяПрирода смерти со стрелковым снаряжением и цветами IIЖелание смерти волкаВакх и АриаднаУтки отдыхают на солнце
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикХлопокГлициния (с цветокоррекцией)Летние цветыПтицы в цветахОбраз девушки в цветахФрида Кало в цветах с птицамиКрасные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садИтальянский паркИталия (Italy) №2Итальянский пейзажБабушкин садВесенний садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниКоляска на скачках (1869)
Смотреть все

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаПоле тюльпанов №2Сиреневые тюльпаны в вазеКрасивый весенний букет с нарциссами, тюльпанами и мимозой на сиреневом фонеФруктовый натюрморт с ракушками и тюльпаномКрасочная иллюстрация с разноцветными гиацинтами, тюльпаном, нарциссом и подснежникамиТюльпаны (Tulips) №15Красные тюльпаныКрасные тюльпаны на фоне моста
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все