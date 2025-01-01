8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Морской порт, закат Верне Клод Жозеф

Aртикул 89477C Верне Клод Жозеф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x34 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Морской порт, закат" Верне Клод Жозеф.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Морской порт, закат" Верне Клод Жозеф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Верне Клод Жозеф

Четыре времени суток УтроЧетыре времени суток ПолденьИнтерьер порта Марселя, 1754 г.Итальянская гавань в штормовую погодуВосточный морской порт на рассветеЧетыре времени суток НочьШтиль в средиземноморском портуТабакерка с шестью морскими сценамиРечные рыбаки вечером
Смотреть все

Тематика: Порты

ПортофиноПристань в Ялте (Pier in Yalta)Батум (Batum)Порт в ГрецииПарсуник в порту, Сардиния, ИталияПорт в Нью-Йорке (Port of New York)Королевская одежда, из Дартмута, ДевонПорт №48Белые парусники в порту
Смотреть все

Тематика: Огонь

Бегущий человек в пламени огняАпокалиптичная картина лесного пожараСинопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)Серебряный факел с олимпийским огнёмТлеющие углиГорящий долларМолодой культурист с раскрытыми руками объят пламенем огненных крыльев за спинойДуб Херна из «Веселых жен Виндзора», V, VПоджигатели - номер 3
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день Помпеи"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхНаполеон на Большом Сен-БернардеТрубочист по крышам ГамбургаКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездЗамок на берегу реки
Смотреть все