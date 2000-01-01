Плакат АвтомобильAртикул 44033D
- Описание
- ДОСТАВКА И ОПЛАТА
В нашей компании Вы можете купить плакат "Автомобиль" по цене от 590 руб.
- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);
- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;
- Напечатать плакат мы можем: стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.
Заказать плакат "Автомобиль" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.
Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.
Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа