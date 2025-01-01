8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Положение во гроб (The Entombment) Микеланджело

Aртикул 62222B Микеланджело
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Положение во гроб (The Entombment)" Микеланджело по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Положение во гроб (The Entombment)" Микеланджело можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Микеланджело

Страшный судМечта человеческой жизниИзучение фигур из Страшного суда Микеланджело, Сикстинская капеллаГолые лучники стреляют по цели, прикрепленной к ней, Купидон спит внизу, возможно, аллегория, связанная с порокомЛеда и лебедь (Leda and the Swan)Этюды с вытянутой рукой к фреске «Пьянство Ноя» в Сикстинской капеллеЛучники стреляют в хермаОбращение Саула с фрески Микеланджело в часовне Полины в ВатиканеЭтюд для Адама
Смотреть все

Тематика: Христианство

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Святая Русь (Holy Russia)Христос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Заговор Юлия ЦивилисаАпостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Крещение Господне (Epiphany)
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Пир богов (1514-1529)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыСтрашный судТайная вечеря (Lord's Supper)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все