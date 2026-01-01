8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel) Рафаэль Санти

Aртикул 17451C Рафаэль Санти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel)" Рафаэль Санти по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel)" Рафаэль Санти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рафаэль Санти

Афинская школа (The School of Athens)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаАфинская школаМария с младенцем, Иоанном Крестителем и младенцем Иисусом Христом (Мадонна Терранова) (1505)Коронация Карла ВеликогоВенера и ЮпитерМадонна с канделябрами (1513)Святой Иероним спасает апостола Силуана и наказывает еретика Сабиниана (1502 - 1503)Видение рыцаря (Vision of a Knight)
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Фэнтези существа

Палата ПсихеиРадха и КришнаКолесо ФортуныИона и КитМаленькая фея с волшебной палочкойДракон, пожирающий спутников КадмаЧеловек на скале смотрит на борющегося драконаПохищение Оритии БореемТриумф Терпения
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все