Плакат Голландский корабль, яхта и малые суда (A Dutch Ship, a Yacht and Smaller Vessels in a Breeze) Велде Уилльям ван де Старший

Aртикул 63160B Велде Уилльям ван де Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

  ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Голландский корабль, яхта и малые суда (A Dutch Ship, a Yacht and Smaller Vessels in a Breeze)" Велде Уилльям ван де Старший

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

