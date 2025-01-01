8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Пророки, Патриархи, Святые и ангелы-музыканты во славе Гаулли Джованни Баттиста

Aртикул 424880D Гаулли Джованни Баттиста
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Пророки, Патриархи, Святые и ангелы-музыканты во славе" Гаулли Джованни Баттиста по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Пророки, Патриархи, Святые и ангелы-музыканты во славе" Гаулли Джованни Баттиста можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гаулли Джованни Баттиста

Меркурий Ведущая географияСвятой Агнессы приняты на небеса
Смотреть все

Тематика: В небе

Страшный судМаленькая девочка на качелях в небеПадение ТитановОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездСбит военный самолет(Shot down)Прости нам наши долги, так же, как мы простили тех, кто нам что-то долженСамолеты (Planes)Самолет (Plane) №7Аэрофотоснимок северного сияния из самолёта
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Сотворение котов
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Страшный судСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Иисус и маленький Иоанн КрестительИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Богоматерь Нежности к злым сердцамПоследний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Аркадский Пейзаж со святыми Петром и Иоанном исцеляющими хромого человека
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыСтрашный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку Варфоломею
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все