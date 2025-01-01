8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Овощной рынок Мас Николас

Aртикул 423549D Мас Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Овощной рынок" Мас Николас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Овощной рынок" Мас Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мас Николас

Горничная на кухнеКружевницаОтдаленный вид в ГелдерландеСтарая женщина спиннингМолодая женщина у колыбелиСтарушка говорит Благодать, известную как «Молитва без конца»Авессалом попадает в ветки дереваСтарый кружевникВид Равестейна
Смотреть все

Тематика: Овощи

Натюрморт с сырами, артишоками и вишнейБаклажан винтажныйСпелая тыква (Ripe pumpkin)Интерьерный натюрморт с девушкой, цветами и овощамиАртишоки в стиле винтажРадуга из фруктов и овощейОсенняя тыкваНатюрморт с овощамиСпаржа в стиле винтаж
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Рынок

Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Ярмарка (Fair)Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке (Book shops at the Spassky bridge in the XVII century)Рыбный рынокЯрмаркаБазарный день (Market day)Новгородский торг (Novgorod bargaining)На рынке (On the market)Скотный рынок
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все