8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Самолет на черном фоне

Aртикул 52070C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Самолет на черном фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Самолет на черном фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Самолеты

Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеВинт самолетаСамолёт №401Самолет взлетает на закатеРетро-самолётСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаКрасный самолет, биплан с поршневым двигателемСамолёт над морем на фоне красивого закатаСамолёт в окружении небоскрёбов - вид снизу вверх
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеКорзинки одуванчиков в капельках росыОбед на вершине небоскреба
Смотреть все