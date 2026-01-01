8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Уличные фонари на спортивном объекте

Aртикул 52116D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Уличные фонари на спортивном объекте"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Уличные фонари на спортивном объекте" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Фонари

Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеЗимний пейзаж со скамейкой и фонарным столбомЛампочкиЛампочки на красном фонеПрожектораЛампочки №2Такси под дождемКрасивый свет уличного фонаря в сумеркахСветящийся светильник на фоне теней и бликов света на стене
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазДорога в ТосканеВороны-МосквичкиДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в Италии
Смотреть все