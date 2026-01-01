8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Альберт Эйнштейн на тропическом отсрове

Aртикул 52219D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Альберт Эйнштейн на тропическом отсрове"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Альберт Эйнштейн на тропическом отсрове" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17ПраздникЛеда и Лебедь Летний отдых на поляне Журавли летятСиестаДевушка на шезлонге
Смотреть все

Тематика: Эйнштейн Альберт

Арт-портрет Альберта Эйнштейна в стиле мастихинЭйнштейн и лампочкаВосковая фигура ЭйнштейнаАльберт Эйнштейн в стиле поп-артЧерно-белый портрет ЭйнштейнаТеория относительности ЭйнштейнаАрт-портрет Эйнштейна с формуламиДумай как ЭйнштейнЭйнштейн пинает мяч
Смотреть все

Тематика: Туризм

Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыКупальщицы №5Летний отдых на поляне Красивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидДевушка на шезлонгеЛетний отдых №2Чемодан (Suitcase)Женщина-турист любуется полётом воздушных шаров над горной долиной в Каппадокии (Турция)Кемпинг у океана
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все